Transatlântico surpresa em AngraDivulgação/rede social

Publicado 15/11/2022 12:54 | Atualizado 15/11/2022 13:02

Angra dos Reis- Apesar do tempo nublado, os turistas vindos de diversas partes do país, a bordo de um transatlântico que fundeou em Angra, aproveitaram o feriadão, nessa segunda,14. Além do número de visitantes já esperado neste feriadão pelo comércio, os quatro mil novos que desembarcaram do navio surpresa, aqueceram ainda mais a economia da cidade.

Entre os turistas, estavam os cantores famosos, como Wesley Safadão, Zé Felipe e Bell Marques, que não pouparam elogios. “ Angra é um pedaço do Brasil muito interessante e me sinto em casa todas as vezes que venho aqui” – disse o músico Bell Marques, informando que a bordo em alto mar estava sendo realizado um “carnaval” fora de época . Eles chegaram de surpresa em Angra, dinamizando o turismo e aquecendo a economia.

“ Muito bom a cidade não esperava esse navio. Com certeza os restaurantes faturaram” – disse o empresário Jonathan Z. Borges, 78, que veio de São Paulo e está hospedado desde sexta-feira,11, em uma pousada na Ponta Leste. Ele estava em um restaurante com a esposa e um neto, quando foi surpreendido pelos turistas, que assim como ele, escolheram a cidade como porto seguro, neste feriado prolongado da Proclamação da República.

Além desse navio a programação 2022/2023 de transatlântico em Angra e na Ilha Grande continua até abril do ano que vem. O próximo navio dentro da programação chegará no Abraão na Ilha Grande, no próximo dia 17 de novembro.