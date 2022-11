Turistas chegando na Vila do Abraão - Divulgação/PMAR

Turistas chegando na Vila do AbraãoDivulgação/PMAR

Publicado 19/11/2022 13:35 | Atualizado 19/11/2022 14:59

Angra dos Reis - Após o Cais de Santa Luzia receber os primeiros navios da temporada e hoje,19, mais um previsto para ancorar no continente, nessa quinta-feira, 17, foi a vez da Vila do Abraão receber o seu primeiro navio dos 50 previstos para a Ilha Grande. Totalizando 70 transatlânticos (Ilha e continente) na temporada 2022/2023, até março do ano que vem.

- A principal economia da Ilha Grande é o turismo. O começo da temporada é de uma grande importância, pois ajuda dando um fôlego na economia local após quase dois anos de pandemia. Além disso, é um bom momento para que novas pessoas possam conhecer as belezas da Ilha Grande – comentou Carlos Kazuo, secretário executivo da Ilha Grande.

Com visitantes de várias partes do mundo, como de São Paulo e da Samoa, na Oceania, a Ilha Grande se tornou um centro de troca cultural e de experiência entre os visitantes e a comunidade local.

- Estou amando a Ilha Grande e com certeza voltarei. Vou aproveitar para levar lembrancinhas para todas as minhas amigas, pois esta viagem está me marcando muito, Angra é nota 10 – destacou Marilene Lopes, moradora de Praia Grande, em São Paulo.

Até abril do próximo ano, mais de 70 navios terão passado pelo município, sendo 50 na Ilha Grande e 20 no Centro - um número recorde. Até o fim da temporada, serão 280 mil turistas que vão dinamizar o turismo e aquecer a economia. A Turisangra estima uma injeção na economia de Angra, de R$ 120 milhões. No continente, mais um navio chegou hoje, dia 19 de novembro, no Cais de Santa Luzia, no Centro.