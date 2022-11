Novembro Azul - teste rápido PSA em homens à cima de 40 anos no Cais de Santa Luzia e nos postos de Saúde. - Divulgação

Novembro Azul - teste rápido PSA em homens à cima de 40 anos no Cais de Santa Luzia e nos postos de Saúde. Divulgação

Publicado 19/11/2022 12:59

Angra dos Reis - Com o objetivo de fornecer dicas sobre a saúde do homem e informações importantes à prevenção do câncer de próstata, nesse sábado, 19 de novembro, a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis organizou o Dia D do combate ao câncer de próstata, alusivo ao Novembro Azul. A ação, ligada à Atenção Primária do SUS, acontece em todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs) da cidade, e no cais de Santa Luzia, centro, na unidade móvel, de forma gratuita, das 9h às 16h.

Além de o evento oferecer palestras sobre a saúde do homem, incluindo os principais fatores de risco para o câncer de próstata, também contará com orientações sobre o tabagismo, alimentação saudável e prática de atividade física, além de cálculo de IMC – que permite avaliar se a pessoa está com o peso ideal – e solicitação de exames laboratoriais, de acordo com a indicação clínica para cada paciente.

Como não há necessidade de agendamento prévio, os interessados em participar da ação devem comparecer às ESFs mais próximas de suas residências levando Cartão SUS e CPF. Apesar de o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata acontecer na data de 17 de novembro, o evento foi marcado para o sábado, 19, justamente pela dificuldade que muitos homens têm em comparecer às unidades de saúde durante os dias de semana.

Movimento internacional criado na Austrália, em 2003, o Novembro Azul chegou ao Brasil em 2008. A ação tem como objetivo sensibilizar e também conscientizar a população masculina em relação aos cuidados com a saúde e a importância da realização dos exames de prevenção contra o câncer de próstata.