Deputada Célia Jordão, defende a participação feminina na mesa diretora da Alerj.Divulgação/gabinete deputada

Publicado 25/11/2022 15:04

Costa Verde- As próximas eleições para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) poderão ser realizadas com uma mudança no regimento interno da casa com o objetivo de garantir a participação de mulheres nas chapas em disputa. É o que estabelece o Projeto de Resolução 1505/2022, apresentado pela deputada estadual Célia Jordão (PL). Pelo texto, sempre que possível serão apresentadas chapas obedecendo a proporcionalidade partidária e, ainda, garantindo 30% das vagas em sua composição a parlamentares mulheres. A autora do projeto foi reeleita, por Angra, nessas eleições e uma das suas metas é a valorização da mulher.

Aos poucos as mulheres estão ocupando seu espaço, mas ainda longe do ideal a ser conquistado. Nas assembleias legislativas, o total de mulheres ocupando cadeiras subiu de 163 em 2018 para 190 em 2022, segundo dados fornecidos pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições deste ano, foram eleitas 86 deputadas federais, menos de 20% das 513 vagas em disputa. Na Alerj, de um total de 70 vagas, serão 15 deputadas estaduais a partir de 2023.

Célia Jordão justifica que é preciso reverter o quadro de discriminação política contra as mulheres no Brasil por meio de ações concretas, tendo em vista que as mulheres estão ocupando de forma crescente as principais instâncias de poder. Na avaliação da deputada estadual, a presença feminina nas chapas para a Mesa Diretora da Alerj proporcionará um importante avanço na atual estrutura.

“As mulheres ainda têm um caminho grande a ser percorrido. Por décadas e décadas, o ambiente político vem sendo dominado por homens. Aos poucos, vamos avançando. Não há como retroceder. Se quisermos uma sociedade mais justa, precisamos promover o equilíbrio de forças. Somente com uma maior participação feminina nos espaços de decisão e poder é que alcançaremos esse objetivo”, afirma a deputada Célia Jordão, que exercerá o seu segundo mandato a partir do ano que vem.