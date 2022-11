Renato Almeida, coordenador do Disque Denúncia e diretor do Instituto MovRio. - Divulgação/Disque Denúncia

Angra dos Reis – As ações integradas do Comando da Polícia Militar, Polícia Civil, prefeitura e a base de dados do Disque Denúncia, no combate ao crime organizado reduziram a criminalidade em mais de 30% na cidade. Esses dados foram apresentados pelo MovRio e Disque Denúncia, durante o 4º Encontro Nacional de Secretários e Gestores de Segurança, sediado em Angra entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, no Centro de Estudos Ambientais, CEA, na Praia da Chácara.

Os números que mostram a redução de combate a criminalidade, foram apresentadas durante o evento pelo coordenador do Disque Denúncia e diretor do Instituto MovRio, Renato Almeida, que destacou a importância da parceria entre as cidades e os órgãos do setor de segurança pública do Estado do Rio.

Segundo ele, com base nas denúncias recebidas pelo Disque Denúncia, as polícias civil e militar retiraram de circulação no Estado, mais de 41 mil armas, 31 toneladas de drogas e 60 mil munições das mãos dos criminosos nos últimos 30 anos.

"A parceria do Disque Denúncia com a Prefeitura de Angra dos Reis - Disque Denúncia Cidades -, que já dura quatro anos, auxiliou os órgãos de Segurança Pública na retirada de mais de 100 armas, mais de 80 pistolas e revólveres, 18 fuzis e 23 granadas, das mãos das facções do crime organizado" - destacou o coordenador.

"Antes do Disque Denúncia Cidades ser implantado em Angra, a cidade registrava apenas 402 denúncias nos órgãos de segurança entre 2017 e 2018. Quando entramos com o programa, mais que dobramos os números, atingindo 1.080 denúncias entre 2018 e 2019. Isso mostra como o Disque Denúncia é uma grande ferramenta de apoio aos órgãos de segurança e o poder público dos municípios." – afirmou Renato Almeida, mostrando aos demais municípios do Sul Fluminense, que o Programa Disque Denúncia é um grande aliado da gestão pública.

Com dados apresentados, o coordenador disse ainda que, além do tráfico de drogas, responsável por 2.420 denúncias, ainda foram registrados 1.357 crimes ambientais; 675 contra a pessoa; e 235 sobre a localização de foragidos.