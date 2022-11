Agentes da Redec-4 Costa Verde coordenando o simulado. - Divulgação/Redec-4 Costa Verde

Agentes da Redec-4 Costa Verde coordenando o simulado.Divulgação/Redec-4 Costa Verde

Publicado 27/11/2022 17:47 | Atualizado 27/11/2022 17:51

Costa Verde – O simulado de desocupação foi realizado simultaneamente em 30 comunidades do estado do Rio de Janeiro. Na Costa Verde, os municípios de Angra e Mangaratiba, foram mobilizados. O exercício foi coordenado pela REDEC 04- COSTA VERDE, e realizado em conjunto com as Secretarias de Defesa Civil de Angra dos Reis, no bairro da Monsuaba, e de Mangaratiba, no bairro Cachoeira II. O objetivo do exercício foi mobilizar de forma preventiva as pessoas que residem em áreas de risco.

Simulado de evacuação em Mangaratiba pela Redec-4 com apoio da Defesa Civil Municipal. Divulgação/Redec-4 Costa Verde

Esse trabalho de prevenção é realizado o ano todo nas comunidades vulneráveis, preparando os agentes que vão atuar no deslocamento, garantindo a segurança da população até os pontos de apoio pré- estabelecidos pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Simulado no bairro Monsuaba em Angra dos Reis. Divulgação/Redec- 4 Costa Verde

A dona de casa Sirléia da Silva,55, moradora da Monsuaba, em Angra, disse estar sempre ativa para reuniões, simulados, tudo que envolve aprender a como se comportar em situações de chuvas fortes e desastres. Ela garante que sabe muito bem como proceder.

"Começou a chover forte eu vejo o celular e vou acompanhando as informações da Defesa Civil pelo SMS, começa a descer lama pelo morro eu já procuro abrigo mais pra baixo e vou para o ponto de apoio que a Defesa Civil orienta. Com chuva a gente não brinca, acontece muito rápido” - disse a moradora se referindo a última enxurrada, em abril deste ano, a maior chuva da história, 700mm no continente. No bairro Monsuaba foram registrados 655mm de chuva em 48hs( Fonte Boletim Oficial nº 1475 de 2/04/2022).

Agente de Defesa Civil do Estado orientando moradores de área de risco. Divulgação/Redec-4 Costa Verde

Em todo o Estado 16 municípios participaram do simulado de evacuação que envolveu cerca de 14 mil moradores.