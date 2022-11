Casa do Papai Noel na Praça General Osório. - Divulgação/PMAR

Publicado 26/11/2022 20:05 | Atualizado 26/11/2022 20:08

Angra dos Reis - A Prefeitura inaugurou, nessa sexta-feira,25, a Vila do Noel, na praça General Osório, no centro. Essa é a quarta edição e tem por objetivo manter a tradição natalina viva na cidade. O evento contou com a presença do prefeito, Fernando Jordão, primeira dama e deputada estadual Célia Jordão, parte de seu secretariado, além da população.

A cidade já inspira e respira com a chegada do Natal, data de aquecimento da economia - comerciantes comemoram a chegada da principal data em recorde de vendas. É com esse espírito natalino que a criatividade na decoração é primordial para chamar a atenção dos consumidores. Neste ano as cores se misturam entre o vermelho ( natalino) e o verde, amarelo e azul ( da seleção) com um sentimento a mais, de alegria de poder torcer juntos pelo Brasil rumo ao Hexa, por conta da Copa do Mundo.

Para as famílias, a Vila do Noel é uma área de lazer decorada. A secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, responsável pela decoração, destacou a importância de manter viva a tradição e magia do natal. Para deixar mais temático, o grupo Angra Sound Orquestra, abrilhantou o evento e animou o público com músicas natalinas e clássicos da música em geral.

Vila do Noel Divulgação/PMAR

A Vila do Noel funcionará do dia 25 de novembro até 23 de dezembro, das 18h às 22h, com a presença do Papai Noel e seus ajudantes, além de internet disponível para os visitantes. Neste mesmo período estará sendo realizado o Mercado de Natal, com a participação de artesãos vendendo seus produtos. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a Vila ficará aberta das 9h às 14h. No local haverá apresentações musicais.

O dono da casa pronto pra receber os visitantes da Vila do Noel. Divulgação/PMAR

O Natal deste ano, proporcionará um espetáculo de luzes e cores com a iluminação ornamental de ruas, avenidas, canteiros e praças. Serão 167.676 micro lâmpadas e 3.234 metros de mangueiras luminosas.

Espírito Natalino no coletivo. Divulgação/PMAR

As praças do centro contarão com luzes nas árvores e elementos decorativos de Natal, já as fachadas dos prédios históricos terão seus contornos iluminados com mangueiras de led. As principais vias de comércio nos bairros serão decoradas com figuras luminosas nos postes. Os ônibus coletivos também estão com um toque especial.

Participaram ainda da decoração da Vila do Noel, a Secretaria Municipal de Cultura, com o patrocínio do Consórcio de Luz de Angra.