Chegada de Nossa Senhora Imaculada da Conceição no cais da cidade e levada para igreja que recebe seu nome. - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis – A comunidade católica está em festa e com uma programação religiosa em homenagem a santa padroeira da cidade Nossa Senhora Imaculada da Conceição, no dia 8 de de dezembro. Ponto culminante do evento com santa missa às 12h e missa solene às 19h. Durante a semana orações, missas e tríduo solene, serão realizados pela comunidade católica.

A programação começou nessa segunda-feira,28, com a chegada da santa ao cais de Santa Luzia, como conta a história carregada de fé e devoção dos fiéis. A imagem foi carregada no andor seguida pelos fiéis em procissão até a paróquia, que recebe o nome da padroeira. São 390 anos da devoção a santa na cidade, desde a sua aparição, em 1632 com a chegada da imagem na Vila dos Reis Magos, na Ilha Grande, vinda de Portugal.

A lenda diz que toda vez que a embarcação que levava a santa partia da Baía da Ilha Grande, era obrigada a retornar por causa de tempestades que a impediam de seguir seu destino. Por três vezes o comandante tentou seguir viagem, mas sempre se formava uma tempestade e a impedia de partir. Acreditando que fosse um sinal divino o comandante resolveu deixar a imagem em Angra e seguir viagem. Desde então a devoção a Santa foi propagada de geração em geração até os dias de hoje.

A igreja da Matriz foi erguida em 1749 em louvor à Santa e no ano de 2007 foi revitalizada. Ela está localizada na rua do Comércio, no centro da cidade. Tombada pelo IPHAN, em 1954, o estilo barroco predomina nas suas linhas externas e no interior da nave. Por seu valor histórico e comercial a secular a imagem original de Nossa Senhora Imaculada da Conceição se encontra no Museu de Arte Sacra, que funciona na igreja da Lapa, no centro da cidade. A imagem foi restaurada pela equipe de restaurados da Secretaria Municipal de Cultura.

Além da festa religiosa as comemorações também terão barraquinhas no aterro do Carmo, uma espécie de quermesse, que faz parte das tradições religiosas.

