Papai Noel desfilando no centro de Angra. - Divulgação/rede social

Papai Noel desfilando no centro de Angra.Divulgação/rede social

Publicado 30/11/2022 01:01

Angra dos Reis – Uma festa para as crianças, nessa terça-feira,29, no centro de Angra, a chegada do Papai Noel e seus convidados; boneco da perna de pau, personagem da patrulha canina e muitos bonecos que pelo tamanho, chamaram a atenção das crianças e os olhares dos adultos que circulavam pelo centro da cidade. Uma atração para os turistas que desembarcaram em Angra abordo do transatlântico.

O desfile pela rua do Comércio, centro da cidade, teve que ser interrompido várias vezes para uma self com o bom velhinho. Que substituiu as renas e o trenó por um carro.

“ Papai Noel eu te amo, traz um brinquedo pra mim” – disse Ryan Nascimento Souza,7 anos, morador da Japuíba , que estava no centro fazendo compras com a mãe.

Bonecos desfilam pela rua do Comércio. Divulgação/rede social

A cidade já está em clima de Natal, Papai Noel desfila no centro da cidade e atrai a criançada Vila do Noel, já deu um toque especial e foi visitada pelos turistas que passaram por Angra nessa terça-feira.