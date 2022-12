Angra dos Reis - Com participação aberta ao público, o Angra Tech reuniu mais de 30 empresas com exposição de seus produtos tecnológicos, além de ciclos de palestras sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo como um olhar para o futuro. O evento contou com a presença de estudantes e da população. Cerca de duas mil pessoas passaram pela feira.

Quem chegou ao local do evento foi recebido pelo Suno, um robô simpático que conversou com as pessoas e se movimentou pelo ambiente, chamando a atenção dos visitantes.Suno fez a abertura da conferência, dando as boas-vindas ao público. O equipamento de inteligência artificial é de uma empresa de São Paulo e está fazendo sucesso em Angra. Várias pessoas aproveitaram para tirar foto com o robô e bater papo com ele.O evento foi organizado pela secretaria de Planejamento junto com a secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de fomentar o empreendedorismo e a inovação em busca de soluções que inspirem novos negócios.- É um evento novo na cidade, que traz esse ecossistema de inovação e tecnologia que é justamente aproximar as empresas, universidades, dos interessados a prestarem serviços na área de tecnologia, para a gente fomentar essa atividade na cidade. – Disse o secretário de Planejamento, André Pimenta.O secretário de Desenvolvimento Econômico, Aurélio Marques, lembrou da importância da tecnologia na geração de empregos, que inclusive, vem batendo recorde em Angra.- Muito bom este evento. Já é sucesso. Segundo o Caged, Angra bateu recorde de empregos com carteira assinada pelo oitavo mês seguido. Esta feira une a tecnologia com o empreendedorismo. Agradeço aos nossos parceiros, palestrantes que vieram gratuitamente contribuir conosco. Estou muito feliz com esta conferência. – Ressaltou Aurélio.Mais de duas mil pessoas visitaram a feira. O primeiro dia foi bem movimentado. Os participantes recebem na entrada um passaporte para concorrerem a brindes sorteados pelas empresas parceiras.- Evento sensacional. Muito válido para a região da Costa Verde. Temos uma startup onde monitoramos pacientes remotamente. Fomos convidados a estarmos aqui e inclusive apresentamos projetos para a melhoria da saúde no município com o uso da tecnologia. – Disse a responsável pela startup, Daniele Resende.Entres os palestrantes estavam: Paulo Kendzerski – "Competências e habilidades exigidas para o profissional do futuro Presidente no Instituto da Transformação Digital".Ana Carolina Rocha, fundadora da Liv Coworking – "Experiência de uma empreendedora".Beatriz Mattiuzzo –"Marulho: um negócio voltado para sustentabilidades e economia do mar".Tiago Santos – "Empreendedorismo digital: como o empreendedor pode usar a internet a seu favor".