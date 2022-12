Copa Infantil de Vela da Ilha Grande marca dois anos do projeto. - Divulgação/rede social

Publicado 04/12/2022 08:46

Angra dos Reis - O projeto criado na pandemia, por Luciano Gerra, garantiu acesso de crianças ao esporte e uma vida saudável, durante dois anos em que as crianças, por conta da Covid foram interrompidas da vida social. Grupo mais afetada com os protocolos de restrições.

Durante o período de restrição, as crianças do projeto tinham a Vela e a Canoa, como forma de extravasarem suas emoções, atingidas pelo não convívio com outras crianças e longe da escola.

“ Muito gratificante hoje estarmos aqui em confraternização pelos dois anos do projeto” – disse Guerra.

“ Esse projeto é excelente para as crianças. Na época da pandemia, foi uma bênção, cuidar da saúde física e mental, garantindo de forma segura o convívio entre elas” – disse Marília Albuquerque, que foi prestigiar o evento.

Velejadores da Costa Verde participaram e prestigiaram o evento, que completou dois anos.