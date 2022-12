Kit de prevenção à Aids no Centro de Especialidades Médicas, centro. - Divulgação/PMAR

Publicado 02/12/2022 10:49

Angra dos Reis - Nessa quinta-feira, 1º, uma área próxima ao salão de entrada do CEM Centro ganhou materiais especiais sobre a prevenção e o combate às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), Dia Mundial de Combate à Aids. O espaço, ofereceu preservativos masculinos e femininos gratuitamente e panfletos com informações sobre o assunto, e, principalmente, como se prevenir.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde com iniciativa do Governo Federal, faz parte de uma campanha promovida pelos profissionais do programa IST/ Aids para oferecer conscientização relacionada à prevenção das ISTs. Esse evento acontece o ano inteiro na unidade. Ontem, para lembrar a data do dia primeiro foi feito de forma especial.

O objetivo da campanha, realizada em todo o país, é conscientizar a população sobre a importância do exame para a identificação do vírus HIV e diminuir o preconceito em relação à doença – a ação vai até o dia 29 de dezembro.

– O dia foi dedicado às testagens, orientação e ao acolhimento dos pacientes e das pessoas que querem fazer os testes. De qualquer forma, aqueles que desejarem também podem fazer o teste nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) dos bairros em que vivem, todos os dias, durante todo o ano – explica a enfermeira Marise Baptista.

A equipe do CEM Centro realizou a ação das 9h às 16h. Foram oferecidos os testes rápidos de HIV, Hepatite B e C e Sífilis para os interessados. Idealizado no final dos anos 80, o Dia Mundial do Combate à Aids é uma data em que o mundo une forças para a conscientização sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Sida), conhecida internacionalmente pela sigla Aids.