Favela Kombat no estádio municipal. - Divulgação/rede social

Favela Kombat no estádio municipal.Divulgação/rede social

Publicado 04/12/2022 09:20

Angra dos Reis - Neste domingo, 04, será realizado no estádio municipal, Jair Toscano de Brito mais um evento de MMA, o segundo em 2022. O Favela Kombat x The Conqueror será patrocinado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. O evento contará com uma disputa de cinturão e será transmitido ao vivo para todo o Brasil. O card amador começa às 14h. Já o profissional às 19h.

Para adquirir o ingresso, o interessado deverá trocar por um quilo de alimento não perecível na academia Mutaru, no Centro.

Além das lutas dos atletas do município, destaque da noite ficará com a disputa do título na sua luta principal, com Wendell Negão (31v-15d), representante do The Conqueror, contra Vanilto Antunes (13v-6d), atleta do Favela Kombat, em luta válida pelo título do peso meio médio duplo. Ainda nos meio-médios, Maycon Kobayashi e Zezão Trator irão se enfrentar para definir o próximo desafiante ao título da categoria.