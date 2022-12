Natal Sesc na Japuíba. - Divulgação/PMAR

Natal Sesc na Japuíba.Divulgação/PMAR

Publicado 06/12/2022 18:06

Angra dos Reis - Moradores do bairro Japuíba receberam nesse final de semana, o projeto Natal Sesc, evento com programação especial e gratuita, que contou também com árvore e cenário natalino, além do ônibus do Natal Sesc e o caminhão do programa de combate à fome e ao desperdício Mesa Brasil. Em comboio pelas ruas do bairro, chamou a atenção dos moradores despertando o espírito de solidariedade, nesta data tão importante que é o Natal.



Centenas de pessoas prestigiaram a iniciativa, organizada pelo Sesc em parceria com a prefeitura, na Praça José Pimenta, mais conhecida como Praça da Porteira.

“Essa parceria do governo municipal com o Sesc é para enriquecer o Natal de Angra. O projeto inclui ornamentação e a cantata de Natal. Aproveito para convidar a todos, no próximo dia 8, para a cantata com o padre Omar e o grupo Dó Ré Mi, da cidade de Petrópolis” – destaca Beth Britto, secretária de Urbanização, Parques e Jardins.

Atração da noite, a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca encantou o público presente junto com o Coro Juvenil do Rio de Janeiro, apresentação de atores, cantores e bailarinos, que deram um show à parte.

O bairro vem crescendo com investimentos em infraestrutura, como o aeroporto, que está sendo ampliado e vai contribuir com o desenvolvimento. O prefeito Fernando Jordão, destacou que a cidade é referência no Natal do sul do estado, e falou das perspectivas para o próximo ano.

“A cidade está bonita. Angra está no caminho bom, com empresas abrindo e também gerando empregos. Temos muito o que comemorar nesse Natal e tenho certeza de que em 2023 o município se desenvolverá ainda mais. Obrigado à Fecomércio por essa parceria” – disse o prefeito.

Conselheiro do Sesc no Estado do Rio, Essiomar Gomes enfatizou que as famílias de Angra dos Reis, merecem esse presente. Destacando que neste ano o Natal Sesc passará por 26 cidades do estado do Rio de Janeiro.

“É gratificante demais. As parcerias são sempre bem-vindas, principalmente quando beneficiam a população. Muito feliz em poder fazer parte do Sesc neste momento, vendo os moradores da Japuíba felizes e as famílias reunidas nesta data linda” – disse Essiomar.

A população que lotou o espaço da apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Cari aplaudiu a iniciativa de levar o projeto para a periferia.