Angra dos Reis

Homem morre em confronto com a PM em Angra

Suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro da Glória II é morto, nesta segunda-feira,5, durante confronto com a Polícia Militar que apreendeu no local uma pistola, um rádio comunicador e drogas.

Publicado 05/12/2022 23:58 | Atualizado há 1 hora