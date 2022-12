Governo municipal contrata Psicólogo e Assistente Social. - Divulgação/PMAR

Publicado 05/12/2022 09:51 | Atualizado 05/12/2022 10:02

Angra dos Reis - Começa nesta segunda-feira, 5, a pré-inscrição para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de novos profissionais para os equipamentos da Atenção Básica e Especial da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania / Secretaria Executiva de Assistência Social. Os novos profissionais terão contratos de um ano com possibilidade de renovação por mais um ano. Serão cinco vagas para início imediato, três para Assistentes sociais e duas para Psicólogos.



– Esse processo seletivo é um investimento na política pública de assistência social, para levar esse serviço à população – frisou Eduardo Sampaio, Secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.



O edital de realização do Processo Seletivo Simplificado SDSP.SEASS 001/2022 já está no site da prefeitura de Angra e pode ser acessado pelo link: www.angra.rj.gov.br. A pré-inscrição online poderá ser feita até o dia 9 de dezembro, sexta-feira, também pelo site da prefeitura. Para concorrer a uma vaga, o candidato necessita ter curso superior completo em Psicologia ou Serviço Social e possuir o registro profissional em situação regular.



O documento elaborado pela equipe da Secretaria segue as atribuições que estão previstas na Lei 1683/2006 e suas alterações, de acordo com o art. 37 IX, da Constituição Federal de 1988 e ainda as atribuições elencadas nas seguintes legislações específicas; legislação específica editada pelo CEFESS – Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social e CREPOP – Orientações Técnicas para Atuação da(o) Psicólogo no SUAS que definem e especificam as ações destes profissionais no campo da Assistência Social.



– Esse processo seletivo é muito importante devido à defasagem que as nossas equipes vieram sofrendo nos últimos meses e ao aumento da procura por atendimento em todos os equipamentos. Os salários para os profissionais selecionados serão de R$ 3.575,92 mais vale-alimentação/refeição, uma grande oportunidade – destacou Heraldo França, Secretário Executivo de Assistência Social.



Os concorrentes passarão por avaliação curricular com pontuação até 100. A banca irá avaliar formação acadêmica, títulos e tempo de atuação na área. Após a convocação, os profissionais terão até o dia 12 de dezembro para levar todos os documentos descritos no edital até a Sala dos Conselhos Municipais, localizada no primeiro andar do edifício da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Praça Guarda Marinha Greenhalgh, nº 59.