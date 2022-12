Bombeiros resgatando motorista do caminhão - Divulgação/rede social

Angra dos Reis – Um acidente, na manhã deste domingo,4, envolvendo um caminhão paralisou o trânsito na RJ 155, que liga Angra a Barra Mansa. O acidente foi na altura da serra de Lídice.

O caminhão que transportava um gerador , tombou logo após sair do segundo túnel , sentido Angra dos Reis. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e resgataram o motorista. Segundo a equipe, com ferimentos leves.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente não envolveu outros veículos, que trafegavam pelo local. A pista foi interditada durante o socorro e remoção da vítima para uma unidade de saúde.