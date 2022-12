Almir Sater (E) cumprimentando fãs na estação Santa Luzia, no centro de Angra. - Divulgação/PMAR

Publicado 05/12/2022 22:53

Angra dos Reis - A temporada 2022/2023 de navios transatlânticos segue ainda mais numerosa em Angra dos Reis. Já são quatro cruzeiros a mais do que os 70 previstos até abril de 2023, ultrapassando o número anteriormente previsto.

O MSC Fantasia chegou nas proximidades do Centro no domingo, 4 de dezembro, para ficar dois dias na baía de Angra. Cerca de três mil turistas a bordo, desembarcaram na Estação Santa Luzia. Entre eles, Zezé de Camargo e Luciano, Cesar Menotti e Fabiano, Mato Grosso e Matias, Edson e Hudson, Almir Sater, Gian e Giovani e Henrique e Diego, alguns dos artistas que estão se apresentando em mais um navio extra com parada em Angra .

Entusiasmados com o cartão postal da cidade, as belas praias e Ilhas, os artistas não poupam elogios à cidade e são recebidos com muito carinho pelo público que aguarda ansioso para uma self.

O cantor, compositor e ator Almir Sater também recebeu o carinho de vários fãs ao desembarcar na Estação Santa Luzia.

“Fazia tempo que eu não vinha a Angra. Chegar neste lugar bonito, com pessoas felizes, é muito gratificante", falou o cantor, revelando ao final da entrevista que o navio é um pouco melhor que a chalana, embarcação utilizada nas regiões mais remotas do Pantanal, e nome de uma das suas principais canções” .

Quem também falou sobre a alegria de estar em Angra foi o cantor sertanejo Matogrosso. “A expectativa é grande de cantar no navio, ainda mais aqui em Angra dos Reis. Convido a todos para fazer um cruzeiro. É maravilhoso. Vamos cantar vários sucessos hoje. Um beijo para os moradores de Angra”, agradeceu o cantor Matogrosso, que faz dupla com Matias.

Segundo a TurisAngra, a companhia de cruzeiros está tão satisfeita com a estrutura encontrada em Angra dos Reis que está enviando navios extras para a cidade.

“Mais um navio para passar dois dias aqui desta vez. Cais lotado, passeios sendo vendidos pelas agências. É o nosso turismo ganhando. Alguns navios extras estão vindo para cá. Eram 70 previstos, agora são 74, podendo chegar a 80 até o fim da temporada. É dinheiro novo circulando na cidade, trazendo oportunidades e empregos”, destaca o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.



O próximo navio da temporada chega em Angra dos Reis na próxima quarta-feira, 7, na Ilha Grande.