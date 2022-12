Novos horários para linha Ponta Leste. - Divulgação/PMAR

Novos horários para linha Ponta Leste.Divulgação/PMAR

Publicado 05/12/2022 11:13

Angra dos Reis - A partir de segunda-feira, 5 de dezembro, a grade da linha T11 (Ponta Leste) ganhará novos horários, passando dos atuais 35 para 41 de segunda a sexta-feira e de 26 para 33 aos sábados. No domingo não haverá alteração.

A mudança visa dar mais conforto aos passageiros, que ficarão menos tempo nos pontos de embarque aguardando o coletivo.

Os horários podem ser conferidos na placa instalada no ponto de embarque do Centro que possui um QR CODE onde o usuário pode apontar a câmera do celular e ser direcionado para o site com toda a grade.

Link dos horários:

www.vsbonfim.com.br/horarios/26.