Agentes de Desenvolvimento são capacitados pelo Sebrae/RJ - Divulgação/PMAR

Publicado 07/12/2022 11:44 | Atualizado 07/12/2022 11:45

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra apresentou, nessa segunda-feira,5, os seus novos Agentes de Desenvolvimento em uma reunião realizada no Salão Nobre, na Sede do executivo. Essa parceria com o Sebrae, vai possibilitar aos agentes identificar as necessidades dos pequenos micro empreendedores e promover articulações com os setores da administração pública municipal, agilizando o trabalho dessa classe importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Toda a capacitação dos agentes será promovida pelo Sebrae/RJ.

- O agente de desenvolvimento é uma figura criada por meio da Lei Complementar que tem o objetivo de nomear servidores municipais que possam ser o ouvido dos micros e pequenos empreendedores dentro da Prefeitura. Eles identificam as oportunidades e trazem melhorias no ambiente para os pequenos negócios – comentou a Analista de Projetos do Sebrae/RJ, Ana Carolina Sampaio.

Com o trabalho dos agentes fica mais fácil identificar as necessidades dos pequenos negócios e assim fortalecer a economia local, destacando que seu papel e influência positiva vão além das atividades previstas na Lei, mas também na coordenação e implantação de ações que contribuem para melhorar o ambiente de negócios.

- É um trabalho muito importante para o desenvolvimento econômico e humano de Angra dos Reis. A Prefeitura trabalha visando trazer novos projetos e eventos que tenham o objetivo de alavancar todos os setores do município – destacou Cláudio Ferreti, secretário de Governo e Relações Institucionais.

Um dos agentes, nomeado pelo governo é Jefferson Affonso, diretor de Agricultura e Pecuária, que falou das expectativas para mais essa nova função.

-É uma alegria ter sido nomeado para atuar como Agente de Desenvolvimento de Angra dos Reis. Nossa função é fazer com que a Prefeitura fomente os setores desta forma, de dentro para fora –disse.