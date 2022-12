Angra em festa homenageando a padroeira Nossa Senhora da Conceição. - Divulgação

Angra dos Reis – Nesta quinta-feira, 8, feriado municipal, Angra dos Reis dedica o dia a padroeira da cidade. As festividades culturais e religiosas que fazem parte da programação da comunidade católica, começou cedo. Ás 6h da manhã, a cidade acordou com alvorada festiva pelas ruas da cidade, seguida de missa.

Durante o dia serão celebradas mais duas missas solenes, às 10h e às 16h. A programação religiosa tem seu ponto alto às 17h, com a procissão saindo da Igreja Matriz e passando pelas ruas da cidade. O evento contará com apresentação do Padre Omar, do Grupo Dó-Re-Mi, às 20h, no Cais de Santa Luzia.

As festividades, que começaram no dia 28 de novembro, são organizadas pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com a supervisão do pároco Frei Marcelo de Jesus Maciel e dos vigários Frei Petrônio e Frei José Aparecido, e tem o apoio da Prefeitura.

Os festejos para Nossa Senhora completam 390 anos. O tema deste ano é “Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar” (Lucas 1;43). As novenas com terço e adoração à padroeira, começaram no mês passado e terminaram ontem, dia 7, na Igreja Matriz, com missa.

Hoje é o último dia da quermesse na Praça da Matriz. Já as barraquinhas funcionam das 9h à meia-noite, até domingo, dia 11, na Praia do Anil, com a venda de diversos produtos.

EXPOSIÇÃO

A população e visitantes podem também conferir os últimos dias da exposição que celebra os 390 anos da chegada da imagem de Nossa Senhora da Conceição e da construção da igreja de Santa Luzia. A mostra fica em exibição até domingo, dia 11, na Casa Larangeiras (Praça Zumbi dos Palmares, Centro) e tem entrada gratuita. Até sexta-feira, o horário de visitação é das 9h às 17h. No sábado e no domingo, a exposição acontece das 9h às 12h.

A mostra, que tem a curadoria de Alonso Oliveira, apresenta estandartes, bandeiras, paramentos, entre outros materiais. O destaque fica para o conjunto de véus usado na imagem de Nossa Senhora da Conceição. São véus de renda, de fios metálicos do século XIX, bordados com fios de prata de 1959, e o véu de renda francesa, usado na restauração da Igreja Matriz em 2006.