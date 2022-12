Feira de produtores rurais movimenta o Parque Mambucaba neste feriado,8, na cidade. - Divulgação/Evento

Feira de produtores rurais movimenta o Parque Mambucaba neste feriado,8, na cidade.Divulgação/Evento

Publicado 08/12/2022 11:16 | Atualizado 08/12/2022 12:47

Angra dos Reis - A Associação de Produtores Rurais do Parque Mambucaba recebe de 8 a 10 de dezembro, a primeira Feira de Fortalecimento da Comercialização da Agricultura Familiar (Fecafa), que tem a iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em Parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e Execução do Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS).

A Feira coroa o trabalho realizado pré-pandemia e pandemia, onde foi feito o mapeamento dos agricultores familiares do Estado, para entender a necessidade de cada um e as perspectivas de futuro. No meio de tudo isso, as incertezas provocadas pelo coronavírus, que obrigou os trabalhadores se adaptarem ao cenário, pois as feiras livres, local de maior escoamento de produção, estavam proibidas na pandemia.

Da ação proposta pelas entidades envolvidas no processo, os agricultores familiares foram capacitados, com uma série de cursos de formação e que será finalizado com a Fecafa, que reunirá produtores de diversas partes do Estado, com cozinha show, espaço kids, shows com artistas da região e tudo isso com total segurança e entrada franca, na sede da Associação, no Parque Mambucaba.

Produtores se reúnem em 1ª Feira Rural do Parque Mambucaba. Divulgação/evento

“Fizemos um projeto que consiste em proporcionar o Fortalecimento da Agricultura Familiar do Estado do Rio e Janeiro, por meio de Capacitação, Assistência Técnica e comercialização para Agricultores Familiares amparados pela Lei 11.326/2006”, detalha o Presidente do IDS, Alexandre Inácio.

Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a agricultura familiar emprega cerca de 10 milhões de pessoas, das 15,1 milhões que trabalham no setor agropecuário brasileiro. Ela tem participação importante entre vários dos produtos mais consumidos no país. Entre eles, o café e banana (cerca de 48% em cada), mandioca (80%), abacaxi (69%) e feijão (42%), de acordo com números do IBGE.



Programação Cultural



Dias 08 e 10/12 quinta-feira e sábado



Área KIDS grátis

Dia 09/12 sexta-feira - Telão da COPA



Dias 08,09 e10/12 quinta a sábado

Cozinha Show com degustação gratuita



10/12 - sábado

BINGO: - às 17h30



Shows:

08/12 – Kayu às 14h e Baile do Zampa às 19h

09/12 – Anjos do Forro às 19h

10/12 – A Galera do Vinil às 19h.