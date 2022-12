Confraternização solidária sábado,10, na Monsuaba. - Divulgação/evento

Confraternização solidária sábado,10, na Monsuaba.Divulgação/evento

Publicado 09/12/2022 13:30 | Atualizado 09/12/2022 14:43

Angra dos Reis -. Virou tradição em Angra a realização do GOL DA VIDA, evento que reúne esporte e solidariedade, entre amigos anualmente no bairro de Monsuaba. A confraternização visa arrecadar alimentos não perecíveis, e todo o volume da doação feita é revertida para famílias carentes em forma de cestas básicas.

O GOL DA VIDA deste ano, em sua 6ª edição, acontece neste sábado, 10, no campo do Independe Futebol Clube, e a concentração está marcada para começar às 18h. A iniciativa do GOL DA VIDA é do ex-jogador de futebol profissional Wellington Monteiro, com passagens por grandes clubes brasileiros e que teve como maior conquista em sua carreira o título da Libertadores da América pelo Internacional (RS) em 2006, e ao seu lado nesta ação, também está o angrense Maicon Bispo.

Para a edição deste ano do GOL DA VIDA, já está confirmada a participação dos ex-atletas Fabrício Carvalho, Joison e Jones, e a presença por mais um ano do atleta Hugo Moura, vice-campeão da Libertadores de 2022, atuando pelo Athletico Paranaense, muito conhecido na região, pelas suas origens em Rio Claro, cidade vizinha. Quem gosta de futebol e tem o espírito solidário, vai marcar presença para prestigiar o evento, e fará uma doação de 1 kg de alimento não perecível.

O GOL DA VIDA já fez ações envolvendo futebol e solidariedade não só em Angra dos Reis, como também em Paraty, na Vila do Abraão (Ilha Grande), e nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Futebol Beneficente no estádio Municipal: Doe um brinquedo!

Futebol beneficente no estádio municipal para arrecadação de brinquedos Divulgação/evento

Outro gesto de solidariedade reunindo momento de lazer vai acontecer a partir das 8 da manhã, no Estádio Municipal, no Balneário. Outro futebol beneficente, desta vez organizado pelo presidente da Câmara, Rubinho e amigos. Eles vão se reunir para bater aquela peladinha, mas todos que vão entrar em campo e os que vão lá prestigiar o evento, estarão com o espírito de solidariedade em alta.

E cada um que poder contribuir com um brinquedo, estará marcando um golaço. Você pode doar um brinquedo para menino ou para menina. A intenção é arrecadar muitos brinquedos e

doá-los para as crianças, fazendo, com certeza, o Natal delas muito mais feliz. Você pode fazer parte deste momento, fazendo suas doações.