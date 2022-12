Lei de incentivo ao esporte pode beneficiar jovens que sonham em brilhar dentro e fora do país. - Divulgação/rede social

Lei de incentivo ao esporte pode beneficiar jovens que sonham em brilhar dentro e fora do país.Divulgação/rede social

Publicado 09/12/2022 11:29

Angra dos Reis- Foi publicado no Boletim Oficial do município, edição 1.595,de 2 de dezembro, o decreto 12.833, que regulamenta a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte. Com isso fica estabelecido que cada produtor cultural e esportivo só poderá apresentar dois projetos por ano. Nos casos de projetos iniciados e aprovados anteriormente pela Lei de Incentivo à Cultura, será concedida uma única renovação anual. A apresentação de projetos destinados à Lei de Incentivo à Cultura se restringe aos proponentes que tenham seu cadastro validado junto ao Cadastro de Fazedores de Cultura do Município de Angra dos Reis.

As datas de inscrição para o chamamento público também foram estipuladas, sendo que o primeiro período será iniciado no sábado, dia 10, e encerrado no dia 10 de janeiro. A segunda etapa será de 20 de junho a 20 de julho de 2023.

– Os projetos deverão estar com 50% de seus recursos devidamente captados até o dia 15 do mês de junho. Os projetos não captados em, no mínimo, 50% até esta data deverão solicitar renovação para mais um semestre, contabilizando, assim, duas autorizações por ano. Essa mudança permite uma maior democratização desta importante ferramenta, que poderá chegar na ponta, por meio dos fazedores de cultura de nossa cidade – detalha Andrei Lara, secretário de Cultura e Patrimônio.

A Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte pode ser conferida na íntegra no site da Prefeitura de Angra (angra.rj.gov.br), em “Boletim Oficial”.



O atleta angrense Asafe Garcia Ramos Alves,13 anos, da categoria peso pena de Jiu -Jitsu, recentemente ( em outubro) foi para os Emirados Árabes, onde conquistou a medalha de ouro. É um exemplo da dificuldade que os atletas de Angra enfrentam, há muitos anos, para competir fora do país ou até mesmo em outras cidades do Brasil, se não for a solidariedade dos angrenses, fica impossível bancar do próprio bolso. Vale ressaltar que Asafe entre outros atletas são divulgadores da cidade por onde passam pelo esporte.

HISTÓRICO



Asafe participou de sua primeira competição em julho de 2021, e ficou com o vice-campeonato da Rools Gracie 2021, que teve a chancela da Federação de Jiu-jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRIO).



Entre as conquistas do pequeno campeão, com futuro promissor na modalidade, estão o vice-campeonato do Aberto da FJJRIO, o vice-campeonato brasileiro (CBJJ), o título de campeão Angra International CUP (CBJJD), o vice-campeonato estadual (FJJRIO), vice-campeonato Pan-Americano (CBJJD), campeão do Desafio War Zone Grappling 2022, campeão do Brazil Open 2022 (SJJSAF), e a mais recente, o campeonato Challenge Kids Abu Dhabi 2022 (UAEJJF), disputado no último dia 16 de outubro deste ano nos Emirados Árabes.