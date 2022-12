Corrida Rosazul marca o Dia de conscientização sobre cânceres de mama e próstata. - Divulgação/PMAR

Publicado 12/12/2022 12:38 | Atualizado 12/12/2022 12:39

Costa Verde – A primeira edição da Corrida e Caminhada Rosazul, com a participação de atletas e profissionais da região movimentou a cidade de Angra dos Reis, nesse domingo,11. O percurso de 5km, teve largada na Praia do Anil, sentido bairro Balneário, passando pela areia, asfalto até o retorno no Colégio Naval, ida e volta. Já a turma da caminhada, vinda de polos esportivos o percurso foi menor; da largada até a agência dos Correios, no centro, retornando para o ponto de partida.

Segundo Vitor Simões, secretário de Esportes e Lazer, o objetivo do evento é chamar a atenção, através do esporte, para prevenção do Cânceres de mama e próstata.

O atleta de Mangaratiiba, Almir Fontella, ficou em primeiro lugar, finalizando a prova no tempo de 00:20:54. Feliz com o resultado, o veterano em competições, contou que veio para incentivar a esposa, pela primeira vez participava de uma competição .

“Eu tenho participado de outras competições aqui em Angra, mais a Santos Reis, agora em janeiro, sempre foi meu sonho. Consegui pódium entre os cinco primeiros nas duas últimas edições, estou me preparando para 2023” – disse Almir. A corrida é realizada no dia 5 de janeiro, vésperas do aniversário da cidade.

O professor de educação física Karlão, aproveitou o momento e liderou uma campanha unindo esporte e solidariedade na arrecadação de lenços, doados pelos participantes. O material arrecadado será entregue aos pacientes que fazem tratamento contra o câncer do Hospital HMJ, em Angra e de Volta Redonda.



RESULTADO GERAL MASCULINO:

Almir Fontella dos Santos - 00:20:54

Lindomar Castilho Sales - 00:21:43

João Paulo - 00:21:52

Fabiano Vilela - 00:22:43

Wagner Eduardo Braga Silva - 00:23:07

RESULTADO GERAL FEMININO:

Gilvânia Silva da Nóbrega Assis - 00:27:56

Edna da Silva Rodrigues - 00:29:55

Tatiane dos Santos Pedrosa 00:30:06

Helenice da Silva Barboza - 00:30:10

Elaine Toledo Basile - 00:30:35.