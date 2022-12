Padrasto foi preso pela PM depois de denúncia de estupro de vulnerável. - Divulgação/166 DP

Publicado 11/12/2022 19:08

Angra dos Reis - Policiais militares prenderam sexta-feira,9, um homem suspeito de estuprar a enteada de sete anos, no bairro Parque Mambucaba. O homem tentou fugir mais foi capturado logo após o ocorrido.

Segundo os policiais eles foram acionados por uma denúncia anônima de que um homem estaria na mira de uma faca, sendo ameaçado por uma mulher. Os agentes se dirigiram ao local informado, no Parque Mambucaba . Chegando a mulher , namorada do suspeito, contou o fato aos policiais.

Ainda de acordo com o relato da mãe a filha estava no quarto com o padrasto que teria abusado da menor enquanto, ela foi até a cozinha, Ainda segundo ela, ao retornar o suspeito se assustou e fugiu da casa, chamando a atenção. Desconfiada a mãe perguntou a menor o que teria acontecido, a filha disse que ele estava passando a mão nas suas partes íntimas debaixo da coberta.

Os policiais fizeram buscas pelo bairro e encontrou o suspeito em um dos seus imóveis, no mesmo prédio, onde havia ocorrido o fato.

A menina passou por exame de corpo de delito e foi atendida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

O homem que não teve seu nome revelado foi encaminhado para 166 DP e vai responder por estupro de vulnerável. Ele foi transferido para presídio no Estado.