Cartão Social no valor de R$150 reais são distribuídos pelo Papai Noel. - Divulgação/ PMAR

Publicado 13/12/2022 11:32 | Atualizado 13/12/2022 11:35

Angra dos Reis – Nessa segunda-feira, 12, foi a vez dos bairros Frade e Bracuí, receberem das mãos do Papai Noel o cartão Social Itinerante no valor de R$ 150 reais, para compra de alimentos para a ceia de Natal , das crianças e jovens de 0 a 17 anos com deficiência, inscritos no Cadastro Único ( Programa do Governo Federal).

Para a distribuição, que é feita por funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, via Assistência Social, a presença do Papai Noel é garantida levando alegria a criançada e jovens, que fazem questão de registrar a visita inusitada do bom velhinho. No Bracuí a ação foi no Cras e no Frade a distribuição foi na praça.

A ação começou no centro , no último dia 7, e ainda passará pelas comunidades do Campo Belo, Nova Angra, Belém , Monsuaba, Parque Mambucaba e Abraão na Ilha Grande. A prefeitura lembra que os cartões poderão ser retirados nessas unidades do Cras, somente nos dias e horários em que acontecerem as ações.

-O programa vem ao encontro da necessidade de ampliarmos a política pública na Assistência Social. Já entregamos mais de 1000 cartões em todo o município. Nessas últimas ações dessa segunda foram 100 cartões – disse a coordenadora da Pessoa com Deficiência da secretaria, Íris Fernandes.

Os responsáveis pelos beneficiados comemoraram a ação e já sabem o que fazer com o cartão.

“Vou comprar fraldas para minha neta de 15 anos e biscoito. Já vai ajudar muito”- com um sorriso largo disse a senhora Francisca Ribeiro,62, moradora da Itinga, no Bracuí.

Confira a programação



14/12 – Quarta-feira, 14h às 17h

Local: Praça da Porteira





ILHA GRANDE – ABRAÃO



15/12 – Quinta-feira, 9h às 12h

Local: Cais





NOVA ANGRA



16/12 – Sexta-feira, 14h às 17h

Local: CRAS





CENTRO

20/12 – Terça-feira, 9h às 12h

Local: Praça Guarda-marinha Greenhalgh, S/N, São Bento



BELÉM



20/12 – Terça-feira, 14h às 17h

Local: Praça Coberta





MONSUABA



21/12 – Quarta, 9h às 12h

Local: Praça Vereador Carlos Alberto Tavares Carneiro





PARQUE MAMBUCABA



22/12 – Quinta-feira, 9h às 12h

Local: Campo da Gringa.