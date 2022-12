Camorim sem luz das 17h30 até às 23h30. - Divulgação

Camorim sem luz das 17h30 até às 23h30.Divulgação

Publicado 13/12/2022 12:35

Angra dos Reis – Foram cerca de seis horas de um calor infernal sem energia elétrica no final da tarde dessa segunda-feira, 12, para os moradores do bairro Camorim. Das casas apenas a luz do celular ajudava iluminar as ruas, ficar dentro de casa sem ao menos um ventilador foi um tormento para os mais de cinco mil moradores, que na parte de cima – referência a Rio-Santos, a falta de energia foi geral.

A rede só foi restabelecida às 23h30, depois que as equipes de emergência da Enel foram acionadas pela população e começaram o trabalho, que durou mais de 6 horas. Os moradores não pouparam reclamação, até porque durante o dia os termômetros marcavam 36graus, com sensação mais de 40 graus, um sol escaldante e nem uma chuva caiu ontem a noite para refrescar o bairro.

“ Meu Deus cadê essa luz. Ainda nem choveu, já estamos assim ” – disse uma moradora que em meio a escuridão tentava chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho.

Por nota a empresa responsável pelo abastecimento, EnelRio, informou que a causa do problema foi um cabo partido na conexão de uma chave na rede local. O problema foi solucionado, no final da noite de ontem,12. ( Segue nota).

”A Enel Distribuição Rio informa que o fornecimento de energia no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, foi restabelecido ontem (12) à noite. A concessionária acrescenta que o motivo foi um cabo partido na conexão de uma chave da rede local. Ontem, técnicos realizaram reparo de forma corretiva para restabelecer energia e atuaram também para retirar galhos de árvores sobre a rede elétrica entre os bairros Mombaça e Camorim Pequeno. Hoje (13), equipes de linha viva trabalham no bairro Camorim Grande, atuando de forma preventiva”- Assessoria de Comunicação EnelRio.

Nas redes sociais moradores do Camorim comentam sobre a estadia das equipes, nesta terça-feira,13, no bairro que já foi atingido na parte da manhã, por uma forte chuva de verão. Agora no início da tarde a chuva continua mais branda e o bairro com energia.