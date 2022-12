Começou vacinação para bebês contra Covid-19. - Divulgação/PMAR

Publicado 14/12/2022 11:21 | Atualizado 14/12/2022 11:21

Angra dos Reis - Liberada pelo Governo do Estado no começo de dezembro, a vacinação contra a covid para bebês sem comorbidades começou a ser realizada em Angra dos Reis. O público alvo bebês de 6 meses em amamentação até menores de 3 anos (2 anos, 11 meses, 29 dias). As doses serão aplicadas somente com agendamento nas unidades de saúde.

O objetivo da vacinação é atingir ao menos 90% do público-alvo. A imunização, que é feita por agendamento, pelo telefone (24) 3365-4213, está acontecendo em unidades da Estratégia da Saúde da Família: Clínica da Família (Centro), ESF Japuíba, ESF Campo Belo 2/ Areal, ESF Jacuecanga, ESF Monsuaba, ESF Bracuí, Clínica da Família do Frade e ESF Parque Mambucaba 3.

Na data e local agendados para a vacinação, pais e responsáveis devem levar o cartão de vacina da criança e o cartão do SUS. O imunizante utilizado é o Pfizer Baby, O esquema primário da vacinação conta com 3 doses da vacina, sendo intervalo de 4 semanas entre as doses 1 e 2 e intervalo de 8 semanas entre as doses 2 e 3. A vacina só não é indicada caso a criança esteja com febre.