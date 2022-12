Técnica de Segurança do Trabalho orienta funcionários do HMJ. - Divulgação/PMAR

Publicado 14/12/2022 11:41

Angra dos Reis- A semana foi iniciada por uma série de intervenções no Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, com o objetivo de fornecer dados importantes quanto à prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.

As dicas e ensinamentos sobre o tema foram transmitidos pela técnica de segurança do trabalho Marli Teixeira Alves, que até a próxima sexta-feira, 16, passará em todos os setores do hospital.

“ São visitas rápidas aos setores, na intenção de não atrapalhar o trabalho dos profissionais. Nos locais abordamos os assuntos e falamos principalmente sobre os acidentes de trabalho que temos a maior dificuldade, que são os perfurocortantes “– explica Marli.

As recomendações para o descarte correto dos perfurocortantes são importantes porque podem evitar problemas de saúde como hepatites e HIV. Elas são vitais tanto para profissionais da psicologia quanto para os de radiologia, duas áreas que foram visitadas pela técnica de segurança.

"É muito importante nesse ambiente de saúde tomarmos cuidado com os pacientes e com os próprios profissionais. Estamos aqui cuidando de pessoas, e termos que estar bem para poder cuidar. Temos que fazer uso dos EPIs e entender todo esse mecanismo, para que nosso trabalho seja feito por completo" – resume a psicóloga Sarah Andrade, de 41 anos, que fez questão de receber as informações sobre segurança no trabalho.