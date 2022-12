Obra paralisa trânsito na BR 101 sentido Paraty. - Divulgação

Obra paralisa trânsito na BR 101 sentido Paraty.Divulgação

Publicado 16/12/2022 12:06

Angra dos Reis – Quem tentou sair de casa cedo para viajar, resolver seus problemas, fazer compras ou até chegar ao trabalho, na BR 101 sentido Paraty, na manhã desta sexta-feira,16, só passou por estresse. Um congestionamento gigantesco sentido centro da cidade, já ultrapassava 3 km. Ônibus saindo do bairro Camorim, lotado desde às 9h30 da manhã, ainda permanecia parado no trevo do bairro, há mais de uma hora ( 10h45). Ou seja nem havia saído do lugar.

Congestionamento na altura da Mombaça sentido centro. Divulgação

“Absurdo! Você ficar 15 minutos no sistema Siga e pare, tudo bem é tolerável, agora mais de meia hora, já basta as horas que ficamos no ponto a espera de ônibus. Tá difícil estou há uma hora no trânsito e não consigo chegar no centro” – disse Jones da Silva, 45, que pegou dispensa do trabalho para fazer exame radiológico no centro da cidade marcado ´para às 10h30 da manhã.

“Temos que sair de casa 3h antes do nosso compromisso “ – disse a costureira, Maria da Penha de 63 anos.

Toda essa dificuldade é por conta das obras realizadas pela concessionária CCR, que visam melhor as condições de tráfego da BR 101, que foi atingida nas chuvas de abril deste ano.

Viatura da PM presa no congestionamento. Divulgação



O ônibus em que estava o senhor Jones, chegou no trevo que também estava um nó, somente às 11h10 da manhã. O reflexo do congestionamento estava chegando na descida da entrada da cidade, sentido centro, próximo ao Shopping Piratas. Se você Trevo da cidade hoje de manhã. Divulgação Nem a viatura da Polícia Militar conseguiu passar pelo congestionamento na altura do trevo da cidade.O ônibus em que estava o senhor Jones, chegou no trevo que também estava um nó, somente às 11h10 da manhã. O reflexo do congestionamento estava chegando na descida da entrada da cidade, sentido centro, próximo ao Shopping Piratas. Se vocêtem compromisso saia com muita antecedência.





A CCR RioSP informa os trechos sentido Paraty que estão no sistema Siga e Pare



BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Angra dos Reis. Tráfego fluindo pelo sistema em para e siga. km inicial: 458 / km final: 458. 16/12/2022 09:01

BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Angra dos Reis. Tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 449 / km final: 449. 16/12/2022 09:00

BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Angra dos Reis. Tráfego fluindo pelo sistema de para e siga . km inicial: 519 / km final: 519. 16/12/2022 08:58

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Paraty, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 540 / km final: 540. 16/12/2022 08:18



BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Paraty, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 592 / km final: 592. 16/12/2022 08:17

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Angra dos Reis, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 464 / km final: 464. 16/12/2022 08:17

BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Paraty, tráfego fluindo no sistema de pare e siga. km inicial: 550 / km final: 550. 16/12/2022 08:16

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Angra dos Reis, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 482 / km final: 480. 16/12/2022 08:16

BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Mangaratiba, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 435 / km final: 438. 16/12/2022 08:16

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Ubatuba, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 6 / km final: 5. 16/12/2022 08:17.