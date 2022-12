CCR apresenta cronograma de obras na BR 101e investimentos para o futuro. - Divulgação/PMAR

CCR apresenta cronograma de obras na BR 101e investimentos para o futuro.Divulgação/PMAR

Publicado 15/12/2022 11:09

Angra dos Reis- A reunião foi realizada nessa terça-feira,13, no salão nobre da prefeitura com a presença de secretários do governo. Em pauta, o trabalho realizado ao longo da BR 101 no trecho entre Cantagalo até o Parque Mambucaba, os novos investimentos que chagam a R$ 14 bilhões, com a expectativa de geração de mão de obra em mais 200 mil empregos e a cobrança do pedágio a partir de março de 2023.

Segundo a CCR, entre os investimentos estão: as obras que vão oferecer mais dinamismo ao tráfego como a duplicação de 80 km, além de 33 km de faixas adicionais ao longo da via e a construção de centenas de estruturas operacionais de apoio ao motorista. A previsão é de que o trecho que corta o município de Angra seja duplicado em oito anos.

Trecho da BR 101 sentido Paraty, na altura do bairro Japuíba com asfalto recuperado nas duas vias. Divulgação/CCRRioSP

O responsável pelo setor de relações institucionais da CCR RioSP, Otavio Melo, disse que essas inovações apresentadas na reunião são importantes, pois vão beneficiar a população nos próximos 30 anos, como por exemplo, a geração de emprego podendo chegar a 200 mil durante o período.

“ A geração de emprego deve passar dos 200 mil durante este período. E não falamos só do futuro, mas do hoje. Intervenções já estão ocorrendo para melhorar o fluxo na rodovia. Pedimos, inclusive, desculpa por alguns transtornos como o pare e siga, que são necessários para que a obra aconteça. A pista está ficando bonita. Estamos recapeando o asfalto, tornando a via segura, sem buracos. Investimos em muros de contenção de encostas, limpeza e drenagem. A Rio-Santos será uma das rodovias mais modernas do Brasil” – explica.

O secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, falou sobre a importância da empresa em prestar contas para a população.

“ Foi uma reunião muito produtiva. Várias dúvidas foram tiradas. Nunca vimos tantas melhorias prestes a acontecer na Rio-Santos como agora. Além do conforto e segurança para o morador, o turista vai querer visitar mais a nossa região com a melhoria do acesso. E enquanto governo estaremos aqui sempre para cobrar a empresa, para que tudo isso seja cumprido” – disse Tiago.

Na próxima semana a empresa vai apresentar oficialmente os locais onde serão instalados os equipamentos Free Flow, um sistema de pagamento eletrônico de pedágio capaz de fazer a leitura de TAGS. Isso dará mais segurança e agilidade no trânsito, além de mais comodidade na hora de pagar. O pedágio na rodovia começará a ser cobrado em março de 2023.

Os canais de atendimento da concessionária, para o usuário solicitar atendimento na rodovia ou verificar as condições de tráfego, os canais de atendimento da concessionária são o WhatsApp (11) 2795 2238; Disque CCR RioSP 0800 017 3536; App da CCR RioSP, disponível nas plataformas digitais, e o site: www.ccrriosp.com.br. No site é possível saber em tempo real os quilômetros da rodovia que passam por alguma intervenção