Autistas recebem carteira de identificação - Divulgação/PMAR

Publicado 15/12/2022 11:28 | Atualizado 15/12/2022 11:33

Angra dos Reis – Foi lançada nessa quarta-feira,14, pela Prefeitura, a Carteira de Identificação do Autista, que visa melhorar a qualidade de vida, cidadania e segurança das pessoas com espectro autista na cidade. O evento aconteceu no CEA, Centro de Estudos Ambientais na Praia da Chácara.

“A carteirinha terá três tipos de QR codes, um com todos os dados do usuário, um com todas as leis sobre o autismo e outro com informações sobre toda a rede de atendimento. Os autistas são pré-julgados pelas pessoas. Existem vários graus de autismo. Hoje são mais de 400 autistas no município, queremos muito ajudá-los” – frisou Eduardo Sampaio, secretário de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania.

Para dona Guilhermina de Moraes, 45, mãe de autista, o documento além de beneficiar o jovem, adolescente, vai garantir um atendimento humanitário na rede pública de saúde. “Se eles estiverem em algum lugar público e precisarem de uma ajuda, um socorro naquele momento, a pessoa que estiver atendendo pode chamar de imediato a família, tem família que nem sempre pode estar por perto a todo tempo”- disse.

Ao apontar a câmera do smartphone para os QR codes do cartão, o cidadão será redirecionado a um site com as informações que procura encontrar, como nome completo da pessoa autista, seu endereço residencial, sua medicação controlada e as terapias que realiza. A sociedade também terá a oportunidade de conhecer mais sobre as leis existentes para o público autista.