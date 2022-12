Angra dos Reis

Cidades de Mangaratiba, Angra e Paraty podem ser beneficiadas com Lei Estadual

Projeto de lei 6513/2022, da deputada Célia Jordão , PL, propõe remoção de embarcações abandonadas em baías e portos do estado do Rio de Janeiro. Se for regulamenta a Lei vai garantir a retirada de embarcações abandonadas no mar melhorando a frente das cidades, além contribuir na geração de empregos e renda dos municípios da Costa Verde, que tem como potencial econômico, o turismo.

Publicado há 1 dia