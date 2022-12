Transatlântico com mais de 3 mil turistas a bordo movimenta o cais de Santa Luzia, no centro. - Divulgação/PMAR

Transatlântico com mais de 3 mil turistas a bordo movimenta o cais de Santa Luzia, no centro.Divulgação/PMAR

Publicado 17/12/2022 22:49 | Atualizado 17/12/2022 23:03

Angra dos Reis – Mesmo com sol ainda que entre nuvens, nessa sexta-feira,16, os turistas dos transatlânticos, que chegaram em Angra, aproveitaram para passear pelo comércio do centro da cidade e conhecer as lindas praias da Vila do Abraão, na Ilha Grande. É que na quinta-feira,15 com pouco mais de 5 mil turistas a bordo, um navio aportou na Ilha Grande, e na sexta,16, próximo ao cais de Santa Luzia, no continente, estava mais um transatlântico com um pouco mais de 3 mil turistas. As lojas, restaurantes e bares ficaram lotados. O Cais de Santa Luzia ficou bem movimentado.

Navio fundeado na Ilha Grande, com mais de 5 mil turistas. Divulgação/PMAR

Segundo o presidente da TurisAngra, Marc Olichon, a projeção da temporada, que vai até abril de 2023, era de 70 navios, o que já representaria um recorde, e que esse número já saltou para 84 devido os navios extras que a MSC tem enviado para o município.

De acordo com estudos da Fundação Getúlio Vargas , FGV, cada turista que desembarca desses transatlânticos gasta, em média, na cidade cerca de R$ 500.

Cais de Santa Luzia lotado de turistas. Divulgação

A expectativa é de que até o final da temporada cerca de 280 mil turistas passem por Angra movimentando o comércio e aquecendo a economia da Ilha e do continente. Espera-se uma injeção de R$ 120 milhões na economia da cidade.