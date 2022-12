Final de Ano em Angra com atrações musicais - Divulgação/PMAR

Publicado 26/12/2022 21:46

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra dos Reis já tem a programação completa para as festividades do fim de ano e do aniversário da cidade, no dia 6 de janeiro de 2023. A cidade que concentra cultura e religiosidade, completará 521 anos, sendo uma das mais antigas do país.

Estão confirmados os cantores Xande de Pilares, para o dia 30 de dezembro; Ferrugem, para 5 de janeiro; e Gustavo Mioto, para o dia 6 de janeiro. Os artistas irão se apresentar à noite na Praia do Anil, em shows abertos ao grande público, com toda a estrutura de segurança, banheiros químicos, camarote, venda de comidas e bebidas, área de convidados etc. A Praia do Anil também será palco da grande queima de fogos na virada do ano. Alguns bairros também terão espetáculos com queima de fogos.

Xande de Pilares é um dos sambistas mais famosos do Brasil, entre seus sucessos estão “Tá escrito”, “Deixa acontecer” e “Velocidade da luz”. O cantor e compositor, também tem participações como ator em produções audiovisuais e compôs sambas-enredo para escolas do Rio e de São Paulo. Com “Gaia - A vida em nossas mãos”, da Acadêmicos do Salgueiro, Xande de Pilares foi premiado com o Estandarte de Ouro e o Tamborim de Ouro pelo melhor samba-enredo de 2014.

No dia 1 de janeiro de 2023, quem comanda a festa da mais badalada Procissão Marítima é o bloco da Preta Gil com abertura da baiana Larissa Marques.

Outra atração confirmada, o cantor Ferrugem, no dia 5 de janeiro conta. Com sucessos como “Sinto sua falta”, “Pra você acreditar”, “Pirata e tesouro” e “Eu não sou de me entregar”, não vai deixar o público parado.

Com um estilo pagode romântico, o cantor tem quatro álbuns gravados e parcerias com alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Anitta, Iza, Alcione, Felipe Araújo, dentre outros, além de já ter sido indicado para o Grammy latino, na categoria “Disco de Samba e Pagode”.

Gustavo Mioto, se apresenta no dia 6 de janeiro. O cantor começou cedo na música. Com apenas 10 anos compôs sua primeira canção, disponibilizada no YouTube, e aos poucos foi obtendo cada vez mais sucesso na internet. Entre eles “Impressionando os anjos“ ficou entre as músicas mais tocadas nas rádios do país e no 1º lugar na Hot 100 da Billboard Brasil. Com um estilo sertanejo pop, Gustavo Mioto já fez parcerias com artistas como Jorge & Mateus, Anitta, Gusttavo Lima e Maiara & Maraísa.

No dia 7 a dupla Diego e Vitor Hugo prometem agitar a Praia do Anil. Já tiveram composições gravadas por artistas como Wesley Safadão, Henrique e Juliano e Cristiano Araújo, além dos sucessos, como: “Desbloqueado”, “ Beijo de Glicose” e “ Sem contraindicação” com a participação especial de Bruno e Marrone. Artistas locais farão abertura dos shows. O camarote será comercializado com venda de ingressos. A operacionalização do setor ficará a cargo de uma empresa privada.

Reveillon e esquenta para a procissão marítima

Com palco principal montado, som, luz e queima de fogos os bairros da Monsuaba, Frade, Parque Mambucaba e Vila do Abraão, na Ilha Grande, também darão boas vindas ao ano novo. Na Praia do Anil queima de fogos e muito som prometem além de brindar 2023, aquecer o público para a tradicional Procissão Marítima, que chega na sua 44 Edição e promete ser mais uma vez o ponto culminante da programação de final de ano na cidade.

As inscrições para quem pretende colocar o barco na água e dá aquele colorido no mar, continuam abertas no site oficial ( angra.rj.gov.br). Acesse e click no banner saiba sobre regulamento e como preencher a ficha de inscrição.

O evento está marcado com saída às 11h da Praia do Anil para Praia das Flechas onde terá concentração até às 14h, partem em procissão de volta a Praia do Anil com encerramento previsto para às 16h com show encerrando as festividades de ano novo em Angra.

Corte do Bolo tradição no aniversário de Angra

Regada a muita folia de reis as festividades culturais e religiosas em comemoração ao aniversário da cidade começam a meia noite do dia 5 de janeiro com o corte do bolo do aniversário da cidade, na virada do dia 5 para o dia 6, na sede da Prefeitura. Conforme conta a tradição, quem encontrar a aliança e a moeda escondidos, dentro do bolo, se casará e/ou terá um ano de fartura.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Patrimônio, o café da manhã do dia do aniversário da cidade, (6), outra atividade tradicional da programação, em 2023 será realizado às 7h na praça em frente à sede da Prefeitura, já que a Praça 6 de Janeiro, no Morro do Carmo, está em obras. Em seguida haverá missa solene na igreja Matriz, às 10h.

Turismo seguro

A Turisangra está organizando suas ações de ordenamento do turismo. Essas ações incluem barreiras na entrada do município, equipes de fiscalização em locais de embarque e desembarque de passageiros (como o cais do Abraão e o cais de Santa Luzia), equipes itinerantes fiscalizando os principais atrativos terrestres e marítimos do município, dentre outras. O objetivo é coibir irregularidades diversas e garantir a segurança dos visitantes.

PROGRAMAÇÃO

RÉVEILLON (PRAIA DO ANIL)

Sexta-feira, 30 de dezembro

21h – DJ Beto Vieira

22h – Higor

0h – Xande de Pilares

Sábado, 31 de dezembro

21h – DJ André França

22h – Sereno

0h – A definir

RÉVEILLON - BAIRROS COM MÚSICA E QUEIMA DE FOGOS

Sábado, 31

Parque Mambucaba

23h – Davi Dias

Frade

23h – Agitaê

Monsuaba

23h – A definir

BAIRROS COM QUEIMA DE FOGOS

Provetá e Araçatiba – Ilha Grande; Vila Histórica de Mambucaba; Itinga; Belém e Gamboa do Belém; Camorim; Cantagalo; Verolme e Bonfim.

RÉVEILLON ILHA GRANDE – VILA DO ABRAÃO

Sexta-feira, 30 de dezembro

21h – A definir

22h – A definir

0h – Rock Brasil

Sábado, 31 de dezembro

21h – A definir

22h – A definir

0h – A definir

44ª PROCISSÃO MARÍTIMA

Domingo, 1º de janeiro

9h – DJ André França (barca madrinha)

18h – DJ Spencio

19h – Zampaglione

20h – Larissa Marques

21h30 – Bloco da Preta

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Quinta-feira, 5 de janeiro

21h – DJ Andrezinho

22h – Nosso Som

0h – Ferrugem

Sexta-feira, 6 de janeiro

21h – Fábio DJ

22h – Dyego Rezende

0h – Gustavo Mioto

Sábado, 7 de janeiro

21h – A definir

22h – A definir

0h – Diego e Victor Hugo

ESQUENTA DA PROCISSÃO MARÍTIMA – PRAIA DO ANIL, DAS 18H ÀS 22H

Terça-feira, 27 de dezembro

A definir

Quarta-feira, 28 de dezembro

Fabio DJ

Quinta-feira, 29 de dezembro

DJ Camila Alcici

Sexta-feira, 30 de dezembro

DJ Spencio.