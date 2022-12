Avenida Júlio Maria Centro da cidade - Divulgação/PMAR

Avenida Júlio Maria Centro da cidadeDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - Até o próximo domingo, 01 de janeiro de 2023, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Superintendência da Guarda Civil Municipal e Operação de Trânsito, vai realizar fiscalizações de trânsito em diversos pontos estratégicos do município garantindo a segurança, comodidade e mobilidade dos angrenses.

- O objetivo é fiscalizar e educar os usuários para melhor segurança do trânsito de Angra dos Reis. Embora seja uma ação voltada para a fiscalização de final de ano, essas ações também foram realizadas ao longo de 2022. No 1º semestre, juntamente com o Detran RJ, foram realizadas 1800 abordagens, com 1530 infrações registradas e 89 remoções – comentou o Superintendente da Guarda Civil Municipal e Operações de Trânsito, Djalma Nunes.

De acordo com o Superintendente, os agentes de trânsito de Angra passaram por um curso junto ao Detran de atualização e treinamento conforme portaria 94 do Senatran, permitindo que a equipe do município possa agir conforme a legislação de trânsito que cabe ao Estado, como fiscalização de documentos, avaliação das condições de uso dos veículos e se a pessoa é habilitada ou não. Com isso, o número de abordagens subiu para 2700, com 663 autos de infrações aplicados e 324 veículos removidos.

Durante as abordagens os principais casos registrados foram: falta da habilitação, veículo registrado e que não esteja devidamente licenciado, conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação, o não uso de capacete e a não condições de segurança dos veículos, como pneus, retrovisores, lanternas e outras peças.

Mudanças no trânsito:

Alterações a partir da noite desta sexta-feira (30). Segundo a prefeitura, o objetivo é "garantir maior segurança e organização nas festas e eventos de final de ano".

As mudanças no trânsito vão acontecer na Avenida Ayrton Senna, na Praia do Anil, e no acesso à Vila Histórica de Mambucaba Confira:

Avenida Ayrton Senna



Sexta-feira (30): A pista de saída, que liga o Centro aos bairros, será interditada às 19h. A partir deste horário, a pista de entrada, que liga o Balneário ao Centro, vai funcionar em duplo sentido.



Sábado (31): A pista de saída vai ser novamente interditada a partir das 19h. Das 23h até 1h de domingo (1°), tanto a pista de entrada como a de saída serão fechadas. O trânsito no sentido Centro vai fluir pelo trevo de São Cristóvão. Já quem quiser sair da cidade poderá utilizar as seguintes vias: Avenida Júlio Maria, Rua Frei Inácio, Rua Pereira Peixoto, Rua Coronel Carvalho e Rua Prefeito João Galindo.



Domingo (1°): A partir de 1h, a pista de entrada vai começar a operar em duplo sentido. Às 3h, a pista de saída será liberada, mas voltará a ser fechada às 16h. Por isso, o trânsito vai fluir em duplo sentido na pista de entrada. A previsão é de que a interdição termine às 2h30 de segunda-feira (2).



Vila Histórica de Mambucaba



O acesso à Vila Histórica de Mambucaba ficará interrompido das 22h deste sábado (31) até as 2h de domingo (1°).



Neste período, o acesso será permitido apenas para ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Secretaria-Executiva de Segurança Pública, das polícias Militar, Civil e Federal e a veículos em uso por concessionárias prestadoras de serviços públicos.



De acordo com a prefeitura, os moradores que insistirem em deixar veículos estacionados em locais irregulares estarão sujeitos à multa e reboque.



Transporte coletivo



Sábado (31): As linhas que passam pelo Morro da Cruz vão operar normalmente. Já as linhas que passam pelo Balneário vão sofrer alterações a partir de 22h: os ônibus vão até a Praça Stella Maris (semáforo do Aquidabã) e retornarão aos bairros de origem, via Morro da Cruz.



Domingo (1°): Ônibus extras serão disponibilizados, a partir das 3h, para os seguintes destinos:



T20 - Parque. Mambucaba

T21 – Frade

203 - Serra D'água

208 – Belém

206 – Banqueta

207 – Japuíba

C05 – Retiro

T10 - DIV. Mangaratiba

T11 - Ponta Leste

102 – Caputera

106 – Jacuecanga

103 – Camorim

C04 - Vila Velha.



Segundo a Prefeitura os ônibus com destino à Vila Histórica de Mambucaba só vão ter autorização para entrar até as 19h de sábado (31). Após esse horário, o desembarque deverá ser feito às margens da Rio-Santos.