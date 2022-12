Capitania fiscaliza embarcações no mar. - Divulgação/rede social

Publicado 28/12/2022 21:46

Angra dos Reis – A Capitania dos Portos deu início a Operação Verão no mar de Angra. O objetivo da operação é além de orientar os condutores de embarcações, coibir irregularidades que possam colocar em risco a vida das pessoas que buscam este tipo de serviço, nesta época do ano, quando o verão e férias, levam as pessoas a escolherem como destino de viagens, cidades como Angra dos Reis, - que oferecem as mais belas praias pra quem gosta de um cenário de conforto e descanso.

Na abordagem são verificados a lotação, coletes salva-vidas, boias circulares, extintores de incêndio, documentação, plano de navegação e revisão de motores. Caso alguns desses itens não estejam dentro do que propõe a lei de navegação, a embarcação pode ser apreendida e o condutor multado. Entre as orientações dos agentes da Capitania, estão a atenção aos alertas da Marinha e órgãos oficiais sobre os avisos de mau tempo, e manutenção dos rádios comunicadores.

Para os condutores e donos de embarcações de passeio a fiscalização da Capitania dos Portos é sempre bem vinda para garantir a segurança de todos no mar. “ É um dever de casa de todos que trabalham com transporte de pessoas no mar, não precisaria nem de campanha, mas existem sempre aqueles que gostam de ignorar a lei” –disse Paulo Marques que trabalha com turismo.