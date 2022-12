Angra dos Reis

Angra vai sediar o " Movimente Mais Beach Tennis" em janeiro

As inscrições já estão abertas para o evento que vai reunir grandes nomes do esporte, na Praia do Anil, entre os dias 14 e 15 de janeiro. As feras italianas do circuito mundial, como as atuais bicampeãs Giulia Gasparri e Ninny Valentini, já confirmaram presença. A animação ficará por conta do show com a banda brasileira de rock Barão Vermelho.

Publicado há 2 dias