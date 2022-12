Alunos em aprendizado fora da sala de aula - Divulgação/PMAR

Publicado 23/12/2022 09:15

Angra dos Reis - A partir de recursos do Fundeb e recursos próprios da educação municipal, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Educação, Inovação e Juventude, concederá aos profissionais da educação um abono salarial de R$ 308 no dia 29 de dezembro deste ano.

– Estamos muito felizes com esse bônus. Diversas categorias de profissionais da educação serão contempladas por mérito de seus trabalhos, principalmente no resultado do Ideb para anos iniciais e finais deste ano. A qualidade do ensino em Angra está crescendo. Este projeto é um incentivo para que a educação no ano que vem seja melhor ainda – comentou o prefeito Fernando Jordão.

Chamado de Abono Salarial Pacto pela Educação, o projeto foi aprovado na Câmara Municipal nessa quarta-feira, 21, com um valor total de quase R$ 9 milhões, é uma gratificação pelo grande desempenho dos profissionais da educação no ano de 2022, que culminou no melhor resultado do Ideb alcançado pelo município desde o início da série histórica. Serão contemplados em torno de 2 mil profissionais em efetivo exercício nas unidades de ensino ou órgãos administrativos da Secretaria de Educação na data do pagamento.

Os profissionais beneficiados pelo abono serão: (1) Nível Superior: docentes II, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fonoaudiólogos; (2) Nível Médio / Técnico: docentes I de educação infantil e docentes I de anos iniciais, agentes administrativos, berçaristas, inspetores de aluno, técnicos em contabilidade, secretários escolares, intérpretes de libras, instrutores de libras e agentes de inclusão digital; (3) Nível Fundamental: monitores de educação especial, zeladores, auxiliares de zeladoria, merendeiras, auxiliares de berçário, auxiliares de recreação, motoristas, auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, entre outras categorias.

– No final, o aluno é quem ganha com isso. É por essas e tantas outras medidas que a Prefeitura vem adotando, que o resultado pedagógico de nossos estudantes tem melhorado cada vez mais. Termos os professores e todos os profissionais da educação motivados conta muito na melhoria da aprendizagem e qualidade das aulas. A valorização do magistério é fundamental para esses resultados – finalizou o secretário de Educação, Inovação e Juventude, Paulo Fortunato.