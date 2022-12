Rodovia Rio-Santos nos dois sentidos Paraty e Rio já apresentam reflexo do feriado de Ano Novo. - Divulgação

Rodovia Rio-Santos nos dois sentidos Paraty e Rio já apresentam reflexo do feriado de Ano Novo.Divulgação

Publicado 30/12/2022 09:40 | Atualizado 30/12/2022 09:41

Costa Verde - A CCR RioSP inicia nesta sexta-feira (30/12) a operação especial de atendimento ao cliente para o feriado de Ano-Novo. A expectativa da Concessionária é que mais de 376 mil veículos deixem as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, entre sexta-feira (30/12) e sábado, dia 31/12. Um dos destinos é a região da Costa Verde -Angra, Paraty e Mangaratiba. As obras serão suspensas, neste período, e só retornarão no dia 2 de janeiro de 2023, com o sistema de trânsito Pare e Siga. Lembrando que álcool e direção não combinam, respeitem o limite de velocidade e as sinalizações, evite ultrapassagem perigosa, o cinto de segurança é um item obrigatório.

Confira a expectativa de tráfego para o feriado prolongado:



Previsão de tráfego na saída – São Paulo, na sexta-feira (30/12), horário de pico das 19h às 21h, cerca de 7.662 veículos/por hora.

Sábado (31/12), horário de pico das 7h às 12h, expectativa de 4.892 veículos/ por hora passarão pela BR 101.

Previsão de tráfego no retorno à capital paulista

Segunda-feira (02/01), horário de pico das 09h às 21h, com 4.520 veículos circulando por hora



Previsão de tráfego na saída – Rio de Janeiro

Sexta-feira (30/12), horário de pico das 9h às 22h, com 2.068 veículos/ por hora, passarão pela Rio Santos.

Sábado (31/12), horário de pico das 7h às 19h, 1.926 veículos/ por hora.

Previsão de tráfego no retorno à capital fluminense

Segunda-feira (02/01), horário de pico das 10h às 22h, 5.882 veículos /por hora



Campanha de segurança

A CCR RioSP aproveita o período de maior movimento na rodovia para reforçar sua campanha sobre a importância de revisar o veículo antes de viajar com dicas sobre os cuidados básicos como verificar o nível de água e óleo do motor antes de viajar. São realizadas ações com divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs), veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5 e faixas na rodovia.

Como identificar o superaquecimento do motor? Fique atento aos seguintes sinais:

Luz acesa no marcador de temperatura no painel;Vazamento de água azulada ou avermelhada no chão;

Barulho de ventoinha ligado com frequência e por muito tempo;Fumaça saindo pelo capô do carro – em situações mais críticas.

Movimento Afaste-se

Outra ação que a concessionária reforça nesse período de maior movimento na rodovia é o Movimento Afaste-se, cujo objetivo é o de proteger os colaboradores que atuam no atendimento a veículos com pane no acostamento.

A proposta é orientar os condutores de veículos a, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, principalmente no acostamento, mudar de faixa sempre que for possível e seguro ou reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada.



Rodovia Rio-Santos

Na rodovia Rio-Santos (BR-101), entre Ubatuba (SP) e a cidade do Rio de Janeiro, as obras com sistema PARE E SIGA, serão suspensas entre sexta-feira, dia 30, até segunda, dia 02 de janeiro de 2023, período de saída e retorno do feriado de ano novo, respectivamente.

Os serviços em andamento na rodovia, com interdição de faixa ou com o tráfego fluindo no sistema PARE E SIGA, estão disponíveis no site da concessionária – www.ccrriosp.com.br, só acessar.

Também durante esse período de maior movimento na rodovia, haverá reforço nas equipes operacionais do SOS Usuário da concessionária, com veículos operacionais dispostos em pontos estratégicos da Rio-Santos, para agilizar o atendimento.