Remoção de terra no trecho da Rio-Santos próximo ao bairro Camorim - Divulgação

Publicado 29/12/2022 12:30 | Atualizado 29/12/2022 12:35

Angra dos Reis- Devido a retirada de um escorregamento de terra, na altura do bairro Camorim, em Angra dos Reis, a CCR RioSP, está com o sistema de trânsito Pare e Siga, nos dois sentidos Rio/Paraty. A orientação da empresa que administra a rodovia é trafegar respeitando a velocidade, as sinalizações- tem homens e máquinas na pista, e paciência.

Hoje de manhã o trabalho de remoção de terra na altura do Camorim foi feito com chuva Divulgação

As obras são necessárias, uma vez que Angra é uma das cidades do país marcada por desastres causados pelo grande volume de chuva. Uma das áreas vulneráveis é a Rio-Santos, como ocorreu em abril, deste ano. Foi totalmente interditada e em alguns trechos o asfalto cedeu, como na altura do mirante no bairro Camorim e no bairro Monsuaba.

As obras realizadas pela CCRRioSP, continuam a todo vapor pela rodovia Rio-Santos. Por conta disso o congestionamento e lentidão no trânsito são inevitáveis. No esquema Pare e Siga, o fluxo tem causado desconforto para quem precisa chegar ao destino com hora marcada, uma das opções é madrugar na estrada e torcer para que não chova em grande quantidade.

Fique atento aos trechos da BR sentido Paraty que continuam com obras: próximo ao túnel em Mangaratiba, Itacuruçá, Camorim – depois do trevo de entrada ao bairro( remoção de terra).

Atenção motoristas:

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Mangaratiba, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 418 / km final: 418.

BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Angra dos Reis, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 478 / km final: 478.

BR-101: Pista sentido SP - RIO com obras Obs: Em Mangaratiba, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 438 / km final: 436.

BR-101: Pista sentido RIO - SP com obras Obs: Em Angra dos Reis, tráfego fluindo pelo sistema de pare e siga. km inicial: 457 / km final: 459.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, acesse os canais de comunicação da Concessionária:

Confira os canais disponíveis:



Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238

Disque CCR RioSP: 0800 017 3536

App CCR Rodovias – CCR RioSP

Site: www.ccrriosp.com.br.