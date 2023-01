Trânsito parado na BR 101 na altura do Camorim Pequeno em Angra - Divulgação

Publicado 03/01/2023 14:06 | Atualizado 03/01/2023 14:09

Costa Verde- Ao longo da BR 101, entre os trechos de Mangaratiba até Paraty, a CCR RioSP que administra a rodovia, retomou nesta terça-feira,3, as obras de recuperação iniciadas no segundo semestre do ano passado. Alguns pontos, como no bairro Camorim Pequeno, em Angra dos Reis, motoristas estão enfrentando congestionamento, desde cedo.

As obras foram interrompidas, na sexta-feira,30 de dezembro de 2022, por conta das festividades de final de ano, quando a região da costa verde recebe um número grande de pessoas e veículos em trânsito. O retorno das obras, que a princípio, seria dia 2 de janeiro, foi transferido para esta terça-feira,dia3, por conta do grande fluxo ainda retornando para a capital.

A CCR lembra que os serviços em andamento na rodovia com interdição de faixa ou com tráfego fluindo no sistema Pare e Siga, estão disponíveis no site da concessionária, WWW.ccrriosp.com.br, ou Chatbot( watsApp) (11) 2795-2238// ou 0800 017 3536. Qualquer emergência é só acionar.