Angra dos Reis

Cedae deixa de abastecer Angra

A partir do dia 1º de janeiro de 2023, aproximadamente 40 mil consumidores passarão a ser atendidos pelo SAAE. A municipalização do serviço vai garantir uma economia de cerca de 30% na conta de água. A CEDAE deixa de abastecer a cidade, depois de 70 anos de atendimento precário. Quem estiver inadimplente deverá quitar as pendências com a companhia. O SAAE não cortará a água de quem possui débitos com a Cedae.

Publicado 30/12/2022 16:29 | Atualizado há 3 dias