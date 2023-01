Emoção de quem participa da Corrida Santos Reis no aniversário da cidade. - Divulgação/PMAR

Publicado 04/01/2023 12:18 | Atualizado 04/01/2023 12:19

Angra dos Reis - A Corrida dos Santos Reis será a atração esportiva do calendário de eventos de aniversário de Angra dos Reis, que completa 521 anos no dia 6 de janeiro. Será a 32ª edição da prova de 5 km, que vai ocorrer no dia 5 de janeiro, quinta-feira, às 19h30, com largada e chegada acontecendo na Praça Zumbi dos Palmares, no Centro.

Cerca de 800 atletas já se inscreveram, entre eles corredores de elite de Angra dos Reis, como Lindomar Castilho, Solange Mariano, João Paulo Souza, Alexsandro Inácio, Gilvânia Nóbrega, entre outros. Mas a Corrida do Santos Reis é bastante democrática e conta sempre com a participação de atletas nas mais variadas faixas etárias e de diversos níveis de performance técnica, tendo a presença também de muitos corredores iniciantes.



Segundo informações dos organizadores as inscrições da edição 2023 da corrida, tem os atletas de Angra dos Reis, grande maioria, seguidos de corredores de Barra Mansa e Volta Redonda. Ainda há grupos de Paraty e Ubatuba (SP) e atletas de elite do Rio de Janeiro.

ENTREGA DOS KITS DO CORREDOR

A entrega do kit do corredor vai acontecer na Casa Larangeiras, a partir dessa quarta-feira, 4 de janeiro, das 10h às 16h, e se estende até o dia da prova, 5, quinta-feira, das 10h às 18h.

PERCURSO

O percurso da prova será o seguinte: Praça Zumbi dos Palmares - Marquês de Tamandaré - Presidente Castelo Branco - Av. Almirante Júlio César de Noronha – Av. Oswaldo Neves Martins - Av. Júlio Maria - Dr. Coutinho – Av. Ayrton Senna - retorno antes do Clube Aquidabã – Av. Ayrton Senna – Dr. Coutinho, Frei Inácio – Cel. Carvalho – Honório Lima – Júlio César de Noronha – Oswaldo Neves Martins – Presidente Castelo Branco – Marquês de Tamandaré.

PREMIAÇÃO

A competição, organizada pela Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, vai premiar os atletas do 1º ao 5º lugar na classificação geral (masculino e feminino) e por categoria de cinco em cinco anos, os três primeiros colocados (masculino e feminino).