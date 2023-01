Cantor Ferrugem hoje de graça na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Publicado 05/01/2023 11:07 | Atualizado 05/01/2023 11:23

Angra dos Reis - Na próxima sexta-feira, 6 de janeiro, Angra dos Reis comemora seus 521 anos e várias atividades estão programadas para celebrar o aniversário de uma das cidades mais antigas e lindas do país.

Devido a essas atividades comemorativas, algumas vias do Centro serão interditadas para proporcionar segurança aos participantes dos eventos que acontecerão a partir desta quinta-feira, dia 5, véspera do aniversário.

A Rua Professor Lima está fechada hoje, no trecho da Rua Honório Lima até a Rua do Comércio, a partir das 7h, para montagem da estrutura do evento. Além da Professor Lima, será proibido o estacionamento de veículos a partir das 6h na rua Teixeira Brandão, além do entorno da Praça Nilo Peçanha.

Diversas ruas serão interditadas para a realização da Corrida de Santos Reis, também nesta quinta-feira. A largada será às 19h30 no Largo do Mercado, percorrendo as avenidas Castelo Branco, Júlio C. de Noronha, Osvaldo N. Martins, além do Largo da Lapa até o final da Praia do Anil.

Os atletas retornarão pela Av. Doutor Coutinho, Rua Frei Inácio, Rua C. Carvalho, Rua Honório Lima, Av. Júlio C. de Noronha, Av. Osvaldo N. Martins, Av. Castelo Branco, com a chegada no Largo do Mercado.

A Rua Historiador Alípio Mendes (rua entre o antigo e novo fórum), no trecho da Praça Raul Pompeia até a Av. Castelo Branco, estará interditada nesta quinta-feira a partir das 6h para montagem da estrutura da corrida.

Além da Rua Alípio Mendes, será proibido o estacionamento de veículos, também a partir das 6h, no Largo do Mercado e na Praça Marques de Tamandaré. As vagas de estacionamento atrás do Fórum não estarão disponíveis devido à montagem da estrutura da corrida.

À 0h de quinta para sexta haverá a interdição total da Av. Osvaldo Neves Martins para queima de fogos, que vai anunciar mais um ano de fundação de Angra dos Reis, 521 anos de história, cultura e religiosidade.





PRAIA DO ANIL

Entre a noite de quinta-feira e a madrugada de domingo vários shows vão agitar a Praia do Anil em comemoração aos 521 anos da cidade. Hoje, depois do corte do bolo, quem sobe ao palco é o cantor Ferrugem. Amanhã dia 6 de janeiro é a vez de Gustavo Mioto e no dia 7, a dupla - Diego e Vitor Hugo- se apresentará.

A pista de saída da Ayrton Senna será totalmente interditada. Já a pista de entrada funcionará em duplo sentido de circulação sempre das 22h até às 3h.

Na sexta-feira, dia do aniversário, a Rua Professor Lima, no trecho da Rua Honório Lima até a Rua do Comércio, no Centro, será interditada a partir das 7h, para montagem da estrutura do tradicional café da manhã.

Os agentes de trânsito vão orientar os motoristas durante todos os dias de evento para que haja melhor fluidez e segurança para os condutores e pedestres. A orientação é evitar ir de carro para a região central nos dias e horários dos eventos.