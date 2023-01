Angra dos Reis

Angra 521 anos de fundação

Várias alterações foram feitas no trânsito no centro da cidade e na Avenida Ayrton Sena, Praia do Anil, para as comemorações do aniversário de Angra, no dia 6 de janeiro. Uma das cidades mais antigas e lindas do país. Shows musicais, fogos, o tradicional corte do bolo, missa solene e café comunitário marcaram o aniversário da cidade.

Publicado 05/01/2023 11:07 | Atualizado há 1 hora