Publicado 06/01/2023 13:09

Angra dos Reis - A Corrida dos Santos Reis 2023, realizada nessa quinta-feira,5 teve pódios repetidos com a corrida do ano passado. O vencedor da prova no geral masculino foi Damião Silva Rodrigues, atleta de Barra Mansa, mas que é da equipe Coração de Aço, de Volta Redonda. Damião foi bicampeão da prova de 5 km. No ano passado ele também havia vencido e repete o recorde já batido em 2022, volta a fazer menos de 16 minutos. Historicamente a corrida tem ganhadores completando o percurso em 17 minutos.

O segundo lugar ficou Almir Fontenella, de Mangaratiba, com o tempo de 16min05seg, da equipe Desbravadores e na 3ª colocação chegou o corredor de Angra, Alessandro Inácio, com o tempo de 16min10seg da equipe WS. Almir e Alessandro inverteram a colocação no pódio deste ano, pois em 2022, o corredor de Mangaratiba havia sido o terceiro lugar, e o atleta de Angra o 2º colocado.

No geral feminino, mais uma vez o 1º lugar foi da corredora de Angra, Solange Mariano, com o tempo de 18min48seg, da equipe Elite Runners, que tem sido nos últimos anos a vencedora na competição. Na segunda colocação entre as mulheres, outra atleta da cidade, Gilvania Nóbrega, repetindo sua colocação de 2022, desta vez com o tempo de 20min31seg, ela que é da equipe Desbravadores. E na terceira colocação chegou Rejaine Aparecida de Oliveira, atleta da equipe Coração de Aço, de Volta Redonda, completando a prova de 5 km em 21min25seg.