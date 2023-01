Rafael Alves - concorre como categoria sexto homem no Estadual - Divulgação

Publicado 06/01/2023 12:24

Angra dos Reis- A Liga Super Basketball (LSB) promove no próximo sábado, dia 7, às 14h, a Cerimônia de Premiação aos melhores da temporada 2022. E o Angra Basquete Clube tem jogadores concorrendo há alguns prêmios individuais, tanto no seu time Adulto como no Mastér+40, que chegaram às fases finais dos campeonatos organizados pela entidade amadora de basquete do Rio de Janeiro.

Igor Talyuli - melhor defensor Divulgação

Na equipe Máster+40, o Angra tem três indicações: o ala-pivô Igor Talyuli, como melhor jogador defensivo; Igor ainda concorre na categoria MVP juntamente com Carlinhos (nesta são duas indicações do Angra); e na categoria melhor técnico no Máster+40 o André Baratão foi indicado ao prêmio.

André Baratão - técnico Divulgação

No time adulto, a equipe angrense tem os seguintes indicados na premiação de melhores na temporada 2022 nos campeonatos da LSB: melhor jogador defensivo Matheus Lage; Carlinhos na categoria MVP no Estadual; e na categoria sexto homem no Estadual a indicação foi o ala Rafael Alves. Angra está torcendo pelos jogadores.

Carlinhos (E) na categoria MVP e Matheus Lage - melhor jogador defensivo Divulgação