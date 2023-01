Folia de Reis é tradição visitar casas no Natal e se apresentar no dia 6 de janeiro na sede do governo municipal - Divulgação/PMAR

Publicado 05/01/2023 14:36 | Atualizado 05/01/2023 14:50

Angra dos Reis- A Folia de Reis é uma comemoração popular e tradicional brasileira. Uma das festas folclóricas mais simbólicas do país. Também chamada de reisado, possui um caráter cultural e religioso, que acontece entre 24 de dezembro e 6 de janeiro. No Brasil, a festa é celebrada em diversas regiões, mas em Angra ela se torna mais especial, já que a cidade foi descoberta no Dia de Reis e, inclusive, vai comemorar 521 anos nesta sexta-feira.

Segundo o professor angrense de História João Luiz Silva Oliveira, a origem da Folia de Reis está associada a uma tradição cristã de origem portuguesa, que chegou ao Brasil no século XVIII.

- A Folia de Reis é celebrada na religião católica com o intuito de comemorar a visita dos três Reis Magos (Gaspar, Melchior e Baltasar) ao menino Jesus. A celebração dura 12 dias e vai desde 24 de dezembro (véspera do nascimento de Jesus) até o dia 6 de janeiro, data na qual os Reis Magos chegam a Belém – explica.

Ainda de acordo com o professor, em Angra dos Reis, no início, existiram duas folias tradicionais, a muda e a cantada. A muda ia com a bandeira dos Reis Magos esmolando pelas casas e cantando sem instrumentos musicais.

A folia cantada já tinha viola e pandeiro. Vinha uma pessoa com uma garrafa e batia com tridente anunciando a chegada da folia com a bandeira. Esta cantata é a tradicional aqui em Angra.

- É comum o dono da casa estar na porta para receber a folia. Ele entra então com a bandeira e o grupo passando pelos cômodos da residência para que o lar seja abençoado pelos Reis Magos. O mesmo acontece à zero hora do dia 6 na sede do governo angrense. A tradição permanece viva em Angra. A manifestação artística e cultural conta com alguns grupos, que passam pelas casas levando a Folia de Reis – frisa.

A aposentada Esmeralda de Oliveira, tem 80 anos e fala com emoção sobre a tradição da Folia na família, que começou com sua avó.

- A Folia de Reis entrou em minha família há muito tempo. Minha avó era ateadora de reis. A gente era da Ilha Grande e tudo começou lá. O pessoal dançava, fazia baile com minha avó. Sempre fomos devotos. Alcançamos muitas graças através da folia de reis – Disse.



Esmeralda lembra que abria a porta, o grupo entrava pela sala e ia passando pelos cômodos abençoando tudo.

- Meus vizinhos participavam. Os familiares. Eu Lembro da minha avó enrolando a bandeira na cabeça. Eu levo a tradição adiante para meus netos, para os parentes. Acho muito importante manter a folia viva – Ressalta.

Segundo o gerente de Eventos Culturais da Secretaria de Cultura e Patrimônio, Alonso Oliveira, a Folia de Reis chegou à Angra junto com o descobrimento, em 1.502, trazida pelos colonizadores portugueses.

- É uma tradição cultural muito rica. Angra significa pequena baía, e Reis porque foi descoberta no Dia de Reis. Cada fita na bandeira da folia representa uma graça recebida. São chamadas de ex-votos. A bandeira é testemunho de fé dos devotos aos santos Reis Magos – explica.

Alonso falou ainda sobre a expectativa para a Folia de Reis neste ano.

- Teremos o corte do bolo na sede da Prefeitura à zero hora de quinta para sexta, com a apresentação de duas folias. Elas também se apresentarão na missa realizada no dia 6 na Igreja Matriz, às 10h. Convidamos a todos para este momento bonito. Angrenses, turistas. Viva a Folia de Reis – Finaliza.